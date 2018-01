Sénégal: Saint-Louis - La SAED magnifie sa coopération avec l'AFD

Saint-Louis — L'Agence française de développement (AFD) qui est constante dans l'accompagnement et les volumes importants de financement consentis dans la vallée du fleuve Sénégal constitue "un exemple" de coopération à suivre, selon la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

"L'AFD sort nettement du lot, du fait de l'exemplarité de la coopération, de la constance de l'accompagnement et des volumes importants de financement consentis notamment celui de quatre projets dans la vallée du fleuve Sénégal" renseigne un communiqué de la SAED reçu à l'APS.

Lequel laisse entendre que "depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, la détermination politique a été plus forte que jamais et cela s'est traduit sur le terrain par d'importants résultats, en termes de renforcement de la base productive, d'augmentation des emblavures et des productions, grâce à cette coopération avec la France".

L'AFD a notamment financé le projet de promotion de partenariats rizicoles dans le Delta du fleuve Sénégal (3PRD), le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et d'appui à la mise en marché dans la région de Matam (ASAMM), liste-t-on.

Elle accompagne également le projet d'appui à la promotion des exploitations familiales dans la région de Matam (APEFAM) et projet agriculture irriguée et au développement économique de Podor (AIDEP).

Depuis sa création en 1965, la SAED a connu plusieurs mutations et s'efforce de s'adapter aux exigences et évolutions de son environnement, réflexions toujours accompagnées par l'AFD, souligne la source.

Qui ajoute que la SAED tient, avec la visite du Président Emmanuel Macron au Sénégal, "à magnifier le caractère exemplaire de son partenariat avec l'AFD".