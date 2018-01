Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo/ Blé Goudé - Comment Bensouda a démontré le plan commun

Le procès Laurent Gbagbo-Blé Goudé entre dans une nouvelle phase. Après l'audition des témoins de l'Accusation, ce sera au tour de la Défense de faire défiler à la barre ses témoins. Déjà de gros têtes sont annoncées dans le camp de Me Emmanuel Altit pour, dit-on, ruiner les espoirs de la procureure Fatou Bensouda dans ce procès.

Il faut rappeler, après le passage des témoins à charge qui a pris fin avec l'exposition technico-balistique de la célèbre médecin-légiste, Pr Hélène Etté, les partisans de l'ex-chef d'Etat et de Charles Blé Goudé crient déjà victoire. Car, pour eux, les différents passages des témoins à charge n'ont rien démontré de la culpabilité du président Laurent Gbagbo et de son agitateur le plus célèbre, Charles Blé Goudé.

Dans le camp Gbagbo, on estime que le témoignage des victimes et de certains acteurs clé de la crise n'ont pu démontrer son implication directe ou indirecte dans les graves violations des droits de l'Homme perpétrées lors de la crise postélectorale. Mieux, pour eux, certains témoins à charge ont pris fait et cause pour l'ancien président de la République.

Une démonstration à trois niveaux Pourtant, cette situation ainsi peinte par ces inconditionnels est très loin de la réalité de la procédure initiée, depuis décembre 2011, contre celui qui a présidé aux destinées de la Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à décembre 2010. Certains s'appuient sur les hésitations de certaines victimes, les trous de mémoire, les détails oubliés à la barre.

D'autres rappellent à qui veut les entendre que des témoins choisis dans le but de cribler Laurent Gbagbo l'ont finalement dépeint sous un beau jour, voire présenter comme un homme de paix et le sauveur de la Côte d'Ivoire. Pour étayer leur argumentaire, ils citent les témoignages des généraux Guiai Bi Poin, Detho Letoh Firmin et d'Edouard Kassaraté qui, selon eux, ont témoigné en faveur de leur champion.

La démarche de la procureure de la Cour pénale internationale a été pourtant, on ne peut plus claire. Toute sa stratégie consistait à démontrer le plan commun concocté par Laurent Gbagbo et son entourage dans le but de confisquer le pouvoir, en dépit de leur défaite électorale du 28 décembre 2010.

Des témoignages qui ont fait mouche Trois événements majeurs de la crise postélectorale constituent la base de cette démonstration qui est montée, au fil du procès, en crescendo.

Le massacre de la marche sur la RTI qui a eu lieu le 16 décembre 2010, le bombardement du marché Siaka Koné et l'assassinat des 7 femmes d'Abobo.

Le premier palier de cette démonstration consistait à faire parler les victimes et les parents de victimes pour dévoiler à la face du monde toute l'inhumanité qui s'est déployée contre elles, entre décembre 2010 et mai 2011.

Les récits des victimes ont permis de faire comprendre qu'en réalité, les attaques militaires et les actes de violence ne visaient qu'une population bien ciblée supposée appartenir à un groupe socio-ethnique ou un parti politique.

Nonobstant des problèmes d'expression, des lapsus ou des déperditions dues parfois à des problèmes d'interprétations, les victimes qui se sont succédé à la barre ont relaté dans les moindres détails la cruauté des victimaires et le caractère ciblé des attaques et des agressions.

Cette étape terminée, la procureure a ensuite fait appel à des acteurs clé qui étaient au cœur des événements comme témoins.

Une constance ressort de leur témoignage, surtout ceux des militaires de rang comme les généraux Guiai Bi Poin, Edouard Kassaraté, Philipe Mangou et Firmin Detho Letoh. La situation était hors de contrôle pour eux et leur échapper. C'est à croire, au dire de leur témoignage, que les troupes obéissaient à un commandement parallèle.

Philippe Mangou est allé jusqu'à démontrer qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo et son entourage n'étaient pas étrangers à ce désordre organisé qui régnait au sein de la chaine de commandement des exForces de défense et de sécurité (FDS).

Le témoignage du soldat Ferdinand Boli Bi Ballo a apporté plus de précisions sur l'utilisation d'une armée parallèle (mercenaires, supplétifs de l'armée) pilotée par des hommes de main proches de l'étatmajor resté loyal à Gbagbo. Ainsi que de croustillants détails sur le fameux plan commun du régime FPI.

Des témoignages accablants qui ont valu des menaces de mort, voire des tentatives de discréditation contre le général Philippe Mangou et tous les témoins qui ont révélé des faits et des secrets troublants dans la mise en œuvre de ce plan diabolique de confiscation du pouvoir.

Enfin, la cerise sur le gâteau est venue avec le témoignage de la seule vraie médecin-légiste de Côte d'Ivoire, titulaire de chaire de la médecine-légale à l'Université de Cocody.

Pr Hélène Etté, au cours de son témoignage sur l'autopsie des victimes tuées, lors de la crise postélectorale, a expliqué que la plupart des corps portaient des impacts et blessures provoqués par des armes à feu.

Lorsque les juges lui ont demandé de clarifier sa pensée, elle a précisé qu'elle entend par armes à feu, tout ce qui est balles, objets létaux, éclats d'obus et de mortiers.

Trois niveaux de démonstration qui ont fait exploser les arguments de la Défense et mis à nu le plan commun savamment préparé et exécuté par le camp Gbagbo pour confisquer le pouvoir, même la défaite électorale du 28 novembre 2010.

Une démonstration qu'auront du mal à contrarier Me Emmanuel Altit et ses camarades chargés de la défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, au cours de la nouvelle phase du procès qui débutera dans les prochains jours.