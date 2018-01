Congo-Kinshasa: L'AGV convie les décideurs politiques à mettre fin aux pratiques inconstitutionnelles

document

Observant la situation politique actuelle, où chaque camp la loi selon ses intérêts, le président de l'Alliance pour Gouvernance des Valeurs (AGV), Loli Nkema a estimé, au cours d' point de presse qu'il a animé le vendredi 26 janvier au siège de parti sur la 13ème rue Limete, que la RDC doit retrouver sa nationale en mettant un terme aux pratiques discriminatoires, inconstitutionnelles et illégales.

Pour ce faire, toutes institutions sont conviées à réellement respecter les droits du et acheminer le pays vers de élections crédibles, qui consacreront nouvelle ère propice au développement effectif de la RDC. Que la du 23 décembre 2018 retenue par la CENI pour la tenue des soit impérativement respectée car, la crise actuelle a pour cause non tenue des élections comme prévue par la constitution. Pour ce est du seuil d'éligibilité, de la caution ainsi que de la machine voter, Loli Nkema a estimé que ces innovations sont et méritent une modification.

Yves Chères Congolaises et Chers Congolais,

C'est en tant que fils de ce pays et membre fondateur de l' pour la Gouvernance des Valeurs, parti centriste dont les cardinales sont la Foi en Dieu, l'humanisme, la participative, la Justice, le développement d'une économie moderne, respect du sacré et des lois de la République, que nous avons privilège de faire cette adresse.

2018 est une année électorale. Cela veut dire qu'elle doit caractérisée par un climat de réconciliation, de respect des des citoyens congolais et de sécurité pour tous, bref un climat paix.

Contrairement à ces nobles idéaux, nous débutons l'année dans l'effusion de sang et dans la discorde, mettant ainsi en péril stabilité du pays et prolongeant inutilement la liste de nos martyrs.

Ce regain de violence contre les civils et les religieux nous préoccupe au plus haut point.

En effet, nous ne pouvons aller plus loin sans exprimer, préalable, notre profonde consternation suite à la répression congolais par les forces de l'ordre lors de la marche du 31 2017 et celle du 21 janvier dernier organisées par le Comité Laïc Coordination, d'une part, et suite à la profanation des lieux culte de l'Eglise Catholique, d'autre part.

L'Alliance pour la Gouvernance des Valeurs condamne fermement actes de violences.

Comme le malheur n'arrive jamais seul, aujourd'hui encore, déplorons non seulement la mort des Congolais mais aussi les dégâts occasionnés par les fortes pluies survenues la nuit mercredi au jeudi 4 janvier dernier, ce qui aurait pu être évité une bonne gestion urbanistique.

Ces sinistres s'ajoutent malencontreusement à plusieurs tristes fâcheuses réalités que vivent les Congolaises et Congolais telles l'épidémie de choléra, les violences sexuelles et la crise au Kasaï ainsi que l'insécurité persistante à l'Est du pays.

Au regard de toutes ces situations gravissimes, nous exprimons condoléances les plus attristées aux familles éprouvées.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

Notre pays se portant mal, la population dans sa majorité a son point de rupture.

Si la crise politique que nous traversons aujourd'hui principalement due aux incertitudes liées au processus électoral, frustrations populaires, quant à elles, sont inévitablement dues à pauvreté généralisée, aux injustices, à l'insécurité et aux massives des droits des Congolais pourtant garantis par Constitution.

En effet, trop nombreux sont les Congolaises et Congolais, jeunes vieux, qui vivent dans l'insécurité, qui sont victimes d'injustices,

qui ne peuvent accéder à des soins de santé convenables pour personne humaine et qui ne peuvent trouver de l'emploi leur de vivre dignement.

Suite à toutes ces peines qu'endurent la plupart des Congolais, comprenez bien que le malaise est réel, que la confiance gouvernants et gouvernés est rompue et que les conditions pour implosion sociale sont bel et bien réunies.

Par conséquent, il n'y a pas d'autres alternatives que celle répondre efficacement aux exigences qui s'imposent pour garantir paix et la stabilité en RDC ainsi que dans la sous-région.

Eu égard à tout ce qui précède, l'Alliance pour la Gouvernance Valeurs réitère son appel à la cohésion nationale, au respect de Constitution et à la tenue des élections crédibles en décembre 2018.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

Considérant que l'Alliance pour la Gouvernance des Valeurs, A.G.V, sigle, est un parti politique attaché aux valeurs chrétiennes, en que congolais, membres de ce parti, nous nous devons avant toute de demander pardon à DIEU, notre créateur.

En effet, l'immoralité, l'injustice et l'égoïsme ont surabondé notre pays au détriment de l'amour du prochain, de la patrie et de justice, raisons pour lesquelles notre nation est en proie à nombreux maux.

Combien de nos frères et sœurs ont été livrés à d' souffrances sans que le secours ne leur parvienne.

Combien notre terre-mère, s'est abreuvée, malgré elle, du sang innocents dont les vies ont été injustement ôtées par des armés intensifiés par le mépris de la personne humaine et l'obscurantisme.

Le sang de ces innocents ne crie-t-il pas de la terre jusqu'à comme il en était le cas pour Abel tué par son frère Caïn ?

De ce fait, cette même terre n'aurait-elle pas privé de sa richesse Peuple congolais, profitant plutôt à d'autres ? C'est une matière réflexion.

Au Peuple congolais qui a bien trop souvent vu s'estomper ses d'accéder à un avenir meilleur, faute d'une bonne gouvernance, lui demandons aussi pardon en notre qualité de membres de la politique du pays et l'appelons à l'unité pour éviter la de notre pays.

Enfin, conformément à la prière par laquelle nous demandons à Dieu,

notre Père, de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, qu'il nous soit permis de pardonner à qui nous ont causé du tort.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

La cohésion nationale en RDC est indispensable. Elle l'est seulement pour le Peuple congolais, mais aussi pour les Peuples pays voisins et des pays partenaires au nôtre. Par conséquent, cohésion nationale doit absolument être retrouvée, et ce, en un terme aux pratiques discriminatoires, inconstitutionnelles illégales de la manière suivante :

1. Pour une transition pacifique et réussie, les institutions de République, chacune en ce qui la concerne, doivent à travers des réconciliateurs, d'une part, faire réellement respecter les droits citoyens congolais et, d'autre part, conduire le pays vers élections crédibles dont l'aboutissement consacrera une nouvelle propice au développement effectif de la République Démocratique Congo.

2. La CENI doit impérativement organiser des élections crédibles à date du 23 décembre 2018 comme le prévoit son nouveau électoral, étant donné que la non tenue des élections dans les constitutionnels constitue l'élément déclencheur de la crise actuelle.

3. Que la loi électorale soit modifiée en ce qui concerne innovations du seuil d'éligibilité, de la caution et de la machine voter, ces innovations étant discriminatoires, sources de conflits en violation des articles 5, 13 et 101 de la Constitution.

4. Que soit mis en place un gouvernement d'union nationale d'élaborer un budget à la hauteur des besoins de la nation qui favoriser la création d'emplois valorisants et stables afin de considérablement le taux de chômage.

5. Que les signataires de l'Accord de la Saint Sylvestre ledit accord dans ses dispositions conformes à la Constitution.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

S'agissant du respect de la Constitution et de l'Accord de la Sylvestre, l'Alliance pour la Gouvernance des Valeurs rappelle l'opinion, honnêteté oblige, qu'il n'y a pas de loi ou politique signé entre parties qui puisse être au-dessus de Constitution en vigueur qui a été adoptée par l'ensemble Peuplecongolais en 2006 par référendum, aussi longtemps que Constitution existe.

Cela étant, l'Accord Politique Global et Inclusif du Interdiocésain, dit Accord de la Saint Sylvestre, pour qu'il conforme à la Constitution, doit être amendé en ce qu'il est pour nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition et en ce qu'il prévu la possibilité d'organiser des élections à une date autre celle publiée dans le nouveau calendrier électoral, possibilité ressort de son article IV.2. qui dit que « Toutefois, Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral, Gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le nécessaire pour le parachèvement desdites élections ».

Il est donc impérieux que, dans l'intérêt suprême de la nation, la classe politique, majorité et opposition, revienne, sans détour, respect de la Constitution de la manière suivante :

1. Que le pouvoir exécutif respecte le caractère sacré lié à personne humaine, aux droits de l'opposition, à la propriété privée,

au droit de travailler et de défendre le pays tels que repris dans articles 8, 16, 34, 36 et 63 de la Constitution.

2. Que les droits et libertés fondamentaux et plus particulièrement liberté de manifestations ainsi que les devoirs des citoyens tels repris dans les articles 11 à 67 de la Constitution soient respectés.

3. Que l'Accord de la Saint Sylvestre soit modifié en articles III.3.3 et IV.2 afin qu'il soit, d'une part, nommé un ministre conformément à l'article 78 de la Constitution, c'est-à- au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci,

et que, d'autre part, l'accord se conforme à la date du 23 2018 pour la tenue des élections comme le stipule le électoral du 5 novembre 2017 établi par la CENI, suite à l'arrêt n° R.

Const. 0338 17 octobre 2016 de la Cour Constitutionnelle l'autorisant à un nouveau calendrier électoral aménagé.

4. Que soit strictement respecté l'article 220 de la Constitution, alinéa, qui dit : « La forme républicaine de l'Etat, le principe suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le et la durée des mandats du Président de la République, l' du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. »

5. Qu'en vertu de l'article 168 de la Constitution qui stipule : « arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d' recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les administratives et juridictionnelles, civiles et militaires qu'aux particuliers», que soit annulée l'élection des Gouverneurs Vice-gouverneurs dans les provinces où ces postes n'étaient vacants et que soient réhabilités les Gouverneurs qui détiennent arrêt de la Cour Constitutionnelle qui, pour des raisons de forme de fond, rejette les motions initiées contre eux par leurs provinciales.

6. Que, considération faite de l'arrêt n° R.Const.262 du 11 mai de la Cour Constitutionnelle et du calendrier électoral qui les élections en décembre 2018, le Président de la République continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'installation effective nouveau Président de la République qui sera élu le 23 décembre 2018.

7. Que soit respecté l'article 10 de la Constitution qui stipule : « nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être concurremment avec aucune autre.»

8. Que soit abrogée la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 révision de certains articles de la Constitution de la Démocratique du Congo du 18 février 2006, laquelle Constitution a adoptée par référendum.

En effet, la Constitution ne peut être modifiée ou révisée que une autre Constitution, et ce, conformément à la théorie de l' contraire, autrement appelée théorie de parallélisme de forme et compétence.

9. Une fois cette loi abrogée, que soit aussi abrogée la loi qui les parquets rattachés aux juridictions civiles et militaires l'autorité du Ministre de la justice.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

Nous vous demandons de bien vouloir convenir avec nous que la mise application effective de toutes ces mesures constitue l'unique voie de sortie de la crise.

En effet, elle permettra d'aboutir à des élections apaisées,

transparentes et crédibles qui consacreront la consolidation d'un de droit, socle du développement de toute nation.

En outre, elle permettra d'éviter une implosion sociale conséquences désastreuses dans un pays vaste comme le nôtre où il y déjà des problèmes frontaliers, des conflits ethniques, des armées qui sèment la terreur ainsi que des dissensions intestines couvent au sein de certaines structures étatiques.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

La Commission Nationale Electorale Indépendante, qui a la charge d'organiser les élections en RDC, se doit de satisfaire attentes du Peuple congolais et non d'un quelconque parti regroupement politique.

A ce sujet, nous attirons l'attention des animateurs de la CENI de graves tensions qui surviendraient si les élections n'ont pas à la date du 23 décembre 2018 et si les résultats de ces élections sont pas crédibles.

Nous en savons quelque chose pour avoir, tant sur le plan que provincial, participé à plusieurs élections auxquelles de candidats et leurs électeurs respectifs ont été préjudiciés.

Il faut donc éviter de répéter des torts de ce genre qui peuvent à la base d'une crise post-électorale.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

Tout en remerciant les membres de la communauté internationale toutes leurs bienveillantes assistances à l'égard du Peuple congolais,

nous leur demandons de bien vouloir soutenir la tenue des crédibles en RDC qui débuteront le 23 décembre 2018.

Chères Congolaises et Chers Congolais,

Au-delà de toutes passions, soutenons ce qui est juste et l'intérêt du bien commun, avançons dans la droiture avec sagesse,

demeurons vigilants, prions pour notre pays, mettons notre en DIEU qui est Saint et Juste.

Pour terminer notre adresse, nous vous remercions pour votre et vous souhaitons en même temps un heureux nouvel an.

Que DIEU protège la RDC.

Fait à Kinshasa, ce vendredi 26 janvier 2018

Loli Président National