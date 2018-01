Congo-Kinshasa: Victimes de maltraitances à Beyrouth, une Congolaise et ses 2 enfants rapatriés à Kinshasa

En effet, dans la lettre de dénonciation adressée en date du décembre 2017 par la famille Shindano au ministre et sur base courriel de la victime elle-même, cette dernière a rapporté avoir l'épouse légitime d'un sujet libanais, Imad Taha, pendant 5 ans. leur union sont nés deux enfants : Youssef (garçon âgé de 4 ans) Zahra (la fille âgée de 18 mois). « Par ruse, Imad, sujet résident à Kinshasa, m'avait demandé de me rendre dans sa famille Liban avec les enfants, pour y passer des vacances de 3 mois. toute attente, à mon arrivée avec mes enfants, nos passeports ont confisqués, et j'ai été soumise immédiatement par les membres de famille de mon mari aux traitements inhumains, dont l'empoisonnement, la tentative de meurtre au couteau, etc. », a déclaré la Congolaise.

Victime des maltraitances à Beyrouth, capitale du Liban, Congolaise, Shindano Sakina Francine, et ses deux enfants, ont rapatriés à Kinshasa le mardi 23 janvier 2018. Le ministre Délégué charge des Congolais de l'Etranger, Emmanuel Ilunga Ngoie Kasongo, fait savoir que c'est sur plainte de la famille Shindano qu'il a saisi de la grave situation dans laquelle étaient plongées leur et ses deux enfants.

