Cote d'Ivoire: Moussa Sanogo présente les défis de 2018

Une feuille de route pour ses agents. C'est celle que le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a déroulé ce 25 janvier 2018, au 20ème étage de l'immeuble Sciam, lors de la présentation des vœux du personnel à son endroit.

Saisissant l'opportunité de cette rencontre, Sanogo, après avoir rappelé des faits majeurs de 2017 (opérationnalisation des téléprocédures ; dématérialisation des procédures de passation des marchés publics; déploiement de deux nouveaux scanners aux postes-frontières de Noé et de Ouangolo) des structures sous sa tutelle, a annoncé ce qui les attend pour 2018.

Cependant selon lui, ces résultats bien que satisfaisants ne devraient pas occulter le devoir de relever les nouveaux challenges permettant à la Côte d'Ivoire d'aller vers l'emergence de son économie.

« En 2018, il nous faudra redoubler d'efforts pour relever non seulement le défi de la mobilisation des ressources devant financer le budget de l'Etat, qui s'établit à 6 756 milliards, mais également et surtout le besoin de répondre aux attentes de nos populations en améliorant les procédures visant à rapprocher l'usager de l'administration financière, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. », a lancé Sanogo.

Faisant savoir que ces défis, certes importants, ne sont pas insurmontables vu les acquis des réformes opé- rées dans tous les services son département ministériel.

« J'attends davantage de vous Messieurs les Directeurs Généraux ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs. Compte tenu des atouts dont bénéficient notre pays, il serait dommage de ne pas pouvoir atteindre les objectifs à nous assignés au titre de l'année 2018. », a-t-il averti.

Le challenge de 2018 Il s'agira pour lui, de faire mieux en 2018, en poursuivant et en renforçant les différentes actions. Aussi a-t-il appelé de tous ses vœux, la mise en œuvre des réformes au titre du Plan d'Actions Prioritaires (PAP) pour lequel le Gouvernement s'est engagé en 2018.

Mieux, son département devra s'atteler à mettre en place un plan d'actions stratégiques qui tienne compte non seulement du PAP gouvernemental pour l'année 2018, mais qui retrace plus largement l'ensemble des problématiques spécifiques, auxquelles il reviendra d'apporter des solutions au cours de cette année.

Ces problématiques s'articulant autour du renforcement de l'automatisation des opérations ; l'amélioration de la prévisibilité des opérations ; la consolidation de la maîtrise de la dépense publique ; l'amélioration de la mobilisation des ressources ; l'optimisation de la gestion administrative et du personnel ; et l'amélioration du cadre de travail.

« Ces axes straté- giques devraient se décliner en actions concrètes sur lesquelles prendra appui l'activité du Secrétariat d'Etat en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat au cours de cette année 2018 », a-t-il précisé. Avant d'ajouter que 2018 s'annonce avec d'importants défis qu'il faille relever avec brio.

Toute chose qui à l'en croire « nécessite de travailler avec détermination et passion, afin d'opérer le saut qualitatif nécessaire pour accroître la création de richesses et améliorer les conditions de vie des populations». Sanogo a donc exhorté ses agents à accorder davantage d'intérêt à la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés, et à la promotion des bonnes pratiques en matière de gouvernance.

« Je veux compter sur vous ; Je veux compter sur la détermination de chacun d'entre vous ; Je veux compter sur votre passion pour ce pays dont le devenir devrait fédérer les intérêts et les ambitions de chacun d'entre nous ; Je veux compter sur votre union, votre discipline et sur la qualité de votre travail, ces valeurs qui symbolisent la devise de notre pays», a-t-il insisté.

Sans omettre de remercier les responsables syndicaux pour leur sens de la responsabilité, et pour le climat apaisé qu'ils continuent de faire prévaloir au sein de son administration.

Et de conclure : « Je veux avec vous espérer qu'en 2018, nous ne ferons pas qu'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, mais aller bien au-delà, à la mesure des potentialités de notre pays».

Mais bien avant, Da Pierre, Colonel major, directeur général des Douanes, au nom des agents, s'est félicité de la bonne collaboration avec leur ministre de tutelle et souhaité que les problèmes humains, matériels et financiers trouvent des solutions pour des résultats encore plus reluisants.