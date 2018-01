Cote d'Ivoire: Bandaman annonce la mise en lumière du patrimoine culturel national

L'institut national supérieur des arts et de l'action culturelle était en fête hier. La raison ? Elle abritait la cérémonie marquant la rentrée culturelle 2018, avec en toile de fond des échanges de vœux pour la nouvelle année.

Pour l'occasion, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman a bénéficié du soutien de sept de ses pairs à savoir les ministres Pascal Abinan, Issa Coulibaly, Mariatou Koné, Kandia Camara, Anne Ouloto, Raymonde Goudou Coffie, Kaba Nialé et Ramata Ly-Bakayoko.

Deux temps forts ont marqué l'événement agrémenté par quelques prestations artistiques. D'abord, il y a eu l'hommage à James Houra, célèbre peintre ivoirien et inspecteur au ministère de la Culture et de la Francophonie, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Dans un texte chanté, la chorégraphe Bacome Niamba a exalté l'immense talent artistique et les grandes qualités humaines de l'artiste-enseignant. Ensuite, le moment tant attendu, le discours d'orientation de la politique culturelle de l'année 2018 du ministre Bandaman.

Sanglé dans un beau caftan, confectionné dans du pagne tissé senoufo et assorti de parures akan, le ministre Bandaman a dévoilé ses chantiers pour les douze prochains mois. « L'année culturelle 2018 sera articulée autour de la promotion de notre patrimoine culturel national.

Il s'agira pour nous, précisément, de valoriser les savoirs et savoir-faire traditionnels, liés au tissage du pagne, chez les communautés baoulé, dan, gouro, koulango, sénoufo, wê », a-t-il indiqué.

Selon le ministre Bandaman, le tissage du pagne traditionnel est le reflet de l'ensemble des pratiques et expressions culturelles visant à promouvoir l'âme et la vie des peuples.

« Au-delà de son aspect esthétique, le pagne traditionnel revêt une dimension patrimoniale sobre et sacrée, selon le temps, le lieu et l'espace. Transmis de génération en génération, le tissage du pagne traditionnel, touche à toutes les valeurs qui nous incarnent et qui se manifestent notamment dans les domaines vitaux de notre société.

Cette option fondamentale pour la mise en lumière du pagne traditionnel ivoirien, me donne l'occasion de célébrer nos stylistes, créateurs et modéliste, et de les engager par la même occasion, à inscrire dans leurs coupes et leur design, notre tissage qui réfère à notre patrimoine culturel », a ajouté le ministre Bandaman, tout en insistant sur la nécessité « d'arriver absolument à l'édification d'un code vestimentaire par lequel on reconnaît et identifie notre pays et ses habitants, au même titre que l'Attiéké ou le Kédjénou pour notre patrimoine culinaire ou le zouglou et le coupé- décalé, qui font la fierté de la musique ivoirienne».

Dans la foulée, il a annoncé la création d'un événement dédié à la mode (Fashion Week) et l'introduction de la mode à l'Insaac.

Bien entendu, le ministre Bandaman a rappelé les grands acquis culturels de 2017, notamment la brillante organisation des 8ème Jeux de la Francophonie à Abidjan, du 20 au 31 juillet 2017 ; la mise en œuvre du projet "la Route de l'esclave", lancé à KangaGnianzé (Tiassalé), le jeudi 06 juillet 2017 ; la participation très remarquée de la Côte d'Ivoire en tant qu'invitée d'honneur à la 25ème édition du Fespaco, en février 2017, ou encore au Festival International du film francophone d'Angoulême en France en août dernier.

Le ministre Bandaman s'est réjoui de l'inscription le 6 décembre 2017 à Jeju, en République de Corée, du Zaouli, danse patrimoniale Gouro, sur la liste représentative du Patrimoine culturel de l'Unesco, après que le " Djéguélé" Balafon, eut été inscrit sur la même liste à Paris le 5 décembre 2012 et la ville historique de Bassam inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco le 29 juin 2012, à Saint Petersburg en Fédération de Russie.

« Ces résultats reposent aussi bien sur l'investissement personnel de mes collaborateurs et leur abnégation au travail, que sur l'acquisition d'un cadre juridique que nous avons fait adopter à l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire en 2014, en 2015 et en 2016 », a-t-il relevé.

Peu avant, Mme Gisèle Chatelain, et Etty Macaire, porte-paroles, respectivement du personnel et des professionnels de la culture, avaient salué les actions du ministre Bandaman pour le rayonnement de la culture ivoirienne. Notons que les six femmes ministres présentes ont été décorées.