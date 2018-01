Congo-Kinshasa: 26 janvier 2001 - 26 janvier 2018 - Les flèches de Joseph Kabila

En marge de ses 17 ans à la tête de la RD Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a animé une conférence de presse le vendredi 26 janvier 2018 à son bureau de travail au Palais de la nation.

Évoluant son bilan, Joseph Kabila a brossé une esquisse de ses réalisations. Ce sont, entre autres, la pacification du pays, la stabilité économique, la mise en place des institutions démocratiques, les infrastructures, etc.

Répondant à une question précise sur le plus grand succès de ses ans de pouvoir à la tête du pays, Joseph Kabila a fait savoir hésiter qu'il s'agit de la réunification du Congo. « Beaucoup parié sur la disparition, le démantèlement de ce pays. Mais le existe toujours. Aujourd'hui, nous parlons du 3eme cycle électoral, c'est une bonne chose... », a-t-il martelé.

Au sujet des points faibles de son mandat, le président de République a plutôt préféré le vocable «regret». Son plus regret, a-t-il fait noter, c'est de ne pas avoir réussi à le Congolais. « On a traîné quelques points négatifs de l' Zaïre... » a-t-il regretté avant d'ajouter qu'il aurait bien aimé voir un autre Congolais en 2018. « Ce n'est pas tard. On va continuer à travailler pour changer les choses... » a juré Kabila.

En effet, a-t-il dit d'entrée aux médias nationaux et qu'il avait conviés, son objectif était de « clarifier, informer, corriger et certainement rassurer notre Peuple ». « Depuis des années, on vous dit tout. Tout sauf la vérité ! Depuis des années, vous toutes ce qui est négatif dans notre pays. Jamais ce qui se passe positif. Je vais vous donner mon point de vue, ma lecture », a-t- appuyé.

Durant près de 1h30, le président Joseph Kabila a passé en plusieurs sujets brulant de l'actualité et des évènements depuis accession au pouvoir. Dans le lot, il a parlé du processus ; les relations avec les voisins et partenaires de la RDC ; la et la situation socio-économique et sécuritaire.

Elections : le processus résolument engagé !

Affirmant que le processus électoral est résolument engagé, le de l'Etat, il a expliqué à ses hôtes que « la loi électorale,

l'enrôlement des électeurs presque à terme, le fichier bientôt prêt consolidé.» Et d'ajouter : « Le calendrier électoral est précis. Dès que les élections auront été organisées et que l'élu connu, il y aura passation. Mais notre volonté est qu'elles bien organisées pour que l'après élection soit paisible. »

Et à la question de savoir s'il serait candidat à la de décembre 2018, le chef de l'Etat a renvoyé la journaliste vers constitution. « Quelqu'un a-t-il une copie de la Constitution ici ?

Remettez ça à ma jeune sœur ». Plus tard, il a indiqué, au sujet rumeurs de l'organisation d'un éventuel référendum, qu'il n'a pas inscrit dans le calendrier électoral la tenue d'un référendum, que le processus électoral est perfectible. « Est-ce que l'on améliorer ce processus ? Certainement ! La porte est ouverte.»

Seul à battre campagne pour cette constitution

Content de son plus grand succès : réussir la réunification du pays, Joseph Kabila a fait savoir que la RDC existe toujours alors beaucoup avait parié sur sa dislocation. « J'étais le seul à battu campagne pour l'adoption de la constitution. Les autres carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici Kinshasa, dans les bistrots, dans les ambassades, alors que j' sur le terrain en train de battre campagne pour l'adoption de constitution. Et quand je vois ceux qui prétendent défendre constitution, je ne fais que m'éclater, c'est plus rire. Ils la constitution aujourd'hui, une constitution qu'ils avaient rejetée...» et « parmi ceux qui avaient rejeté la constitution en vigueur, c' l'Eglise catholique », a tenu à préciser le Président de République.

Artisan de la d' Interrogé sur les libertés fondamentales, et notamment le droit manifester, qui alimentent ces derniers jours l'actualité de la RDC, Joseph Kabila s'en est pris à l'opposition, à l'église catholique et la MONUSCO qu'il accuse, entre autres, de s'opposer à l' démocratique dans son pays, se demandant même « Pourquoi chercher à faire dérailler le train menant aux élections ? Cela inadmissible. » « Citez-moi un seul pays chez nos 9 voisins qui autant de partis politiques et où le journaliste peut se réveiller matin et injurié le Président de la République comme en RDC. Je contre les injures et les calomnies mais pour la libre expression !

Mes homologues des pays voisins s'en étonnent même auprès de moi. réponse est que c'est ce qui fait de la RDC un grand pays... », affirme-t-il.

En définitive, il a promis la promulgation imminrnte d'une loi les manifestations. « Il faut permettre les manifestations mais organisateurs doivent pouvoir répondre de leurs effets. Nous stricts sur le comportement des forces de l'ordre, cela doit s'appliquer aux organisateurs. Le Sénat et L'assemblée doivent se pencher sur la loi sur les manifestations. La démocratie, ce n'est pas la foire, j'espère que cette loi sera adoptée par Parlement. »

«Mon pays n'est pas à vendre, la RDC doit être respectée. Même si donne à manger à quelqu'un, il a droit à sa dignité. Or, personne donne à manger au Congo. Le Congo refuse que l'aide serve de moyen subordination», lance-t-il, pour demander à la internationale de respecter la RD Congo malgré son apport et son aide.

Concernant les relations aujourd'hui tumultueuses entre notre pays la Belgique, le chef de l'Etat est tranchant : « Nous avons calmes, sereins. Nous les appelons oncles. Ils nous appellent neveux!

Nous sommes plutôt des cousins. Les responsables belges comprendre que le Congo n'est plus une colonie !» Et de renchérir : « Ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays devraient preuve d'humilité en lieu et place de donner des leçons », a savoir le président Kabila à ses détracteurs.

Quant à la Monusco, Joseph Kabila dit exiger le «respect strict SOFA», l'accord de siège qui lie la RDC à l'ONU, accord maintes violé, selon lui. Il accuse par ailleurs l'ONU d'avoir tardé à après des drames. «Kamwina Nsapu, ADF, etc. Malgré nos appels à la Monusco face à ces terroristes, il y a eu tardive, après des drames, et de ne se réveiller que lorsqu'on tue leurs... ».

« La MONUSCO n'a éradiqué aucun groupe à l'Est de la RDC. opérations en cours sont celles des FARDC. Il a fallu que terroristes décapitent des experts de l'ONU pour qu'elle ouvre yeux. Idem sur les ADF qui ont commis des crimes atroces.»

Quant à la situation sécuritaire, il s'est félicité de amélioration « à 85% au Kasaï » et d'assurer que « les provinces sont dans la paix ». « Sur les 26 provinces de la RDC, n'y a que deux provinces où nous avons une situation que je qualifier d'inquiétante. C'est la province du Nord et du Sud-Kivu. problème le plus sérieux se situe à Beni. [... ] pour les deux Kivu les provinces du Kasaï touchées par les violences, il faut sanctions exemplaires. »