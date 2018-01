Congo-Kinshasa: Loi sur la liberté de manifestation - L'AR déplore le réveil tardif de Kabila

Quant à la transformation du Congolais que le président de République considère comme l'échec de ses 17 ans des règne, question pour Sesanga est de savoir avant tout si le major de 1997 , réussi à devenir l'homme d'Etat garant du bon fonctionnement institutions , entre la fin de la rébellion et la fin de son second dernier mandat ?

L'ancien ministre du Plan sous le régime 1+4, a fustigé le fait le président Kabila place la liberté de manifester sous le régime l'autorisation préalable alors que la constitution qu'il a consacre le régime de l'information Tout en dénonçant l'usage disproportionné de la force réprimer les manifestations pacifiques initiées par les laïcs, l'ancien président de la PAJ de l'Assemblée Nationale a martelé que « manifester » est un droit et non un privilège que le pouvoir aux citoyens.

