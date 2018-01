Cote d'Ivoire: Logements - La Chambre nationale des Promoteurs et Constructeurs veut lutter contre le déficit

La Chambre nationale des Constructeurs et Promoteurs Agréés de Côte d'Ivoire compte jouer pleinement sa partition dans l'ambitieux programme du Gouvernement visant à réduire le déficit de logements estimé à environ 600.000 logements et à participer activement à l'objectif des 150000 logements à produire d'ici à 2020, fixé par l'État.

C'est ce qu'a affirmé vendredi 26 janvier 2018, le président de cette chambre Siriki Sangaré, au cours d'une sympathique cérémonie de présentation de vœux en présence des membres de la Cnpc-ci et des directeurs généraux des entreprises de promotion immobilière , qui a eu pour cadre les jardins du siège de ladite organisation à Abidjan-Cocody.

Siriki Sangaré a saisi l'occasion de cette cérémonie pour faire un bref bilan des activités de la chambre au cours de l'année 2017.

A l'en croire, la Cnpc-CI a eu une année riche en activités avec entre autres, la signature de plusieurs partenariats et conventions de partenariat ,la participation des membres de la chambre à plusieurs ateliers de formation , séminaires et conclaves tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur ,la remise de clés sous l'injonction du ministère de tutelle, le ministère de la Construction , du Logement , de l'Assainissement et de l'Urbanisme ,non sans manquer de mentionner l'entrée de nouveaux membres au sein de ladite faîtière.

Le président de la Cnpc -Ci n'a pas manqué d'annoncer l'organisation prochaine en cette année 2018, de la 2ème édition du Forum international du Logement social, économique et de standing (Filoses), dont la première édition a eu lieu en 2016, à Abidjan.

Siriki Sangaré a également dit sa gratitude et reconnaissance aux membres de la Chambre avec qui, il a réussi à obtenir les résultats qui font de la Chambre aujourd'hui une faitière crédible et un interlocuteur sérieux pour les gouvernants et les partenaires internationaux.

A leur endroit, il a formulé des vœux de santé, de bonheur et surtout de prospérité dans leurs activités. En attendant de rendre public dans les jours à venir les grandes lignes du programme d'activité 2018 de la Chambre nationale des Promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Siriki Sangaré a invité les membres de la chambre à poursuivre la cohésion et la solidarité, gages de succès et de réussite.

A l'endroit des Gouvernants, le président Siriki Sangaré a plaidé pour l'application des décrets signés visant à participer à la résolution du problème de déficit observé dans le domaine du logement en Côte d'Ivoire, notamment le taux de 5,5% applicable au crédit acquéreur ainsi que l'approvisionnement du Fsh(Fonds de soutien à l'habitat) et Cdmh(compte de mobilisation pour l'habitat) afin de garantir le refinancement des banques qui prêteront. Il a surtout insisté sur l'appui du gouvernement dans les questions liées au foncier.