Cote d'Ivoire: Taabo - Les populations invitées à lutter contre les maladies tropicales négligées

Le porte-voix des Coges de santé, Gnamien N'Dri et celui des agents de santé communautaires, Yao N'Guessan, remerciant l'Ong, ont promis mettre en application les différentes formations sur les soins de santé primaires et l'élimination des maladies tropicales négligées.

Elle a construit et réhabilité des centres et cases de santé pour faciliter l'accès aux premiers soins, formé des agents de santé communautaires et sensibilisé les populations à l'assainissement en milieu rural et bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains et la fin de la défécation à l'air libre.

Les populations des départements de Taabo, Toumodi et Djékanou ont été invitées à s'approprier les bonnes pratiques sanitaires en assainissant leur cadre de vie afin de lutter contre les maladies tropicales négligées (bilharziose, diarrhée, etc.). Cet appel a été lancé le 26 janvier, à Taabo, par le préfet de ladite circonscription, Matenin Ouattara.

