Mauritanie: Commémoration à Nouakchott de la journée mondiale des douanes

Le vendredi 26 janvier, les douanes mauritaniennes, à l'instar de leurs homologues membres de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), ont célébré la 26ème Journée internationale des douanes, sous le thème: "Un environnement commercial sûr pour le développement économique".

À cette occasion, la direction générale des douanes a organisé une cérémonie de levée des couleurs et passé en revue des détachements des douanes nationales.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, M. Mohamed Ould Kembou, a félicité les douanes nationales pour les réalisations accomplies à plus d'un niveau et au niveau des recettes douanières au cours de l'année écoulée, soulignant que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour promouvoir ce secteur.

Il a ajouté que ces réalisations montrent que la famille des douanes est prête à répondre rapidement à tous les défis et de suivre le système international, que ce soit au niveau des procédures douanières ou de l'efficacité des contrôles aux frontières.

"Pour assurer la mise en œuvre du code des douanes qui a été réactualisé cette année, il sera possible de redoubler d'efforts et d'arrêter d'une main de fer les passeurs et les trafiquants, ce qui permettra à notre pays de continuer la tranquillité et le réconfort". Afin de consacrer la Mauritanie telle que peinte par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Pour sa part, le directeuer général des douanes, je général de brigade Dah Ould Hammady Ould El Mamy, a souligné que le choix, cette année, par l'Organisation internationale des Douanes de ce thème qui consacre le développement des économies des pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, soulignant que les douanes nationales ont effectué des réformes telles que l'application du code des douanes et des textes qui lui sont apparentés.

Il a ajouté que les résultats de l'année dernière ont atteint 18,6 milliards d'Ouguiyas, ce qui équivaut à 186 milliards de l'ancienne monnaie nationale, soit une augmentation de 32 milliards d'Ouguiyas par rapport à 2016.

S'adressant à l'ensemble des membres de la famille douanière, le directeur général a déclaré : « Je vous exhorte à continuer à consolider les acquis, à continuer à relever les défis de la mondialisation, à accélérer le rythme du commerce mondial, à servir notre économie et à voue armer de la fermeté pour accomplir votre noble mission".

La cérémonie a eu lieu en présence du wali de Nouakchott sud, du Procureur général auprès de la Cour Suprême, de plusieurs responsables militaires et sécuritaires ainsi que de la secrétaire générale du ministère délégué chargé du Budget et des membres du Corps diplomatique accrédité à Nouakchott.