Sénégal: Sédhiou - Célébration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre

Le service social sollicite, dans le même temps, la formation des acteurs en technique de dépistage et une synergie au niveau déconcentré entre services techniques et élus pour créer une composante de lutte et prétendre à l'élimination de la prévalence dans la région.

«En janvier 2017, nous avions dénombré 12 cas de lèpre dans la région de Sédhiou. Et en décembre de la même année on en était à seulement 05, soit 07 guérisons sans séquelles.

M. Ndiaye ajoute que «le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait d'énormes efforts notamment par rapport à la prise en charge médicale mais aussi dans le domaine de la prise en charge sociale, avec le programme destiné aux personnes affectées par la lèpre, celui de la Carte d'égalité des chances et des Bourses de sécurité familiale».

