Sénégal: Sédhiou - Sensibilisation contre les migrations irrégulières

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) déroule des activités de sensibilisation des masses sur le phénomène des migrations irrégulières.

Le chargé de la communication de l'OIM/Sénégal en mission de quelques heures hier, dimanche 28 janvier dans la région de Sédhiou, a rappelé les bonnes dispositions de son organisme à œuvrer pour la dissuasion de candidats potentiels au voyage ainsi que l'accompagnement de ceux de retour à leur foyer d'origine.

El Hadji Seydou Nourou Dia ajoute que le défi est aussi de travailler pour créer des créneaux porteurs de revenus aux jeunes. Déjà 2.800 jeunes sont retournés et accompagnés par l'OIM a-t-il indiqué.

En provenance de Kolda où il a mené des activités de sensibilisation avec différents acteurs intervenant dans la lutte contre les migrations irrégulières ainsi que les jeunes, El Hadji Seydou Nourou Dia, le chargé de la communication de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a échangé avec des acteurs de Sédhiou sur le phénomène tout aussi préoccupant dans la région.

«C'est une visite de prise de contact avec les médias, mais aussi discuter avec les migrants potentiels ou déjà retournés.

L'objectif est de travailler à comprendre quels seraient les meilleurs moyens de les sensibiliser sur ce phénomène des migrations irrégulières qui fait des dégâts énormes dans ce pays et un peu partout en Afrique également».

S'agissant des créneaux porteurs de revenus susceptibles de redonner espoir à ces masses juvéniles, M. Dia révèle que des actions sont en cours pour offrir des opportunités aux jeunes. «Nous travaillons de concert avec les autorités du pays à sensibiliser les jeunes sur les méfaits liés à cette migration.

Pour ce qui est du retour, les autorités de l'Organisation internationale pour les migrations sont en train de travailler pour la mise en œuvre des activités qui pourraient permettre à ces jeunes de retour ou de potentiels migrants à trouver des créneaux qui leur permettraient de trouver des revenus ici, au Sénégal», note-t-il.

Pour ceux qui ont été appuyés et qui sont revenus au pays, indique El Hadji Seydou Nourou Dia, «nous avons dénombré plus de 2.800 migrants retournés pour l'année 2017 et appuyés par l'OIM.

Je précise que l'OIM n'a pas pour vocation d'interdire la migration, mais nous sensibilisons les gens sur les méfaits de la migration irrégulière qui est à l'origine des drames».

En partenariat avec la radio communautaire de Sédhiou Gabou FM, via l'Union des radios associatives et communautaires (URAC), des activités de sensibilisation sont en cours avec des témoignages de migrants de retour à leur foyer d'origine en vue de décrire les affres de ce péril et encourager l'option de rester au pays et y réussir.