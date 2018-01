Ile Maurice: Centre d'accueil - «On haussait le ton parce qu'on nous poussait à bout»

Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police… Plus »

«Il nous arrivait de hausser le ton, mais c'était parce qu'on nous poussait parfois à bout.» Et d'ajouter : «Il y a des 'care givers' qui nous disaient qu'elles n'étaient pas là par amour mais que pour l'argent et que du coup, elles n'en avaient rien à faire.»

Et elle, pourquoi s'est-elle enfuie ? Parce que les siens lui manquaient aussi. Et que la vie au sein du centre était loin d'être idyllique, loin de là. «Ti pé gagn maltrété. Ti éna enn Madam laba ki ti pé protez nou mé kan nou finn tann dir li pé alé, nounn sové.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.