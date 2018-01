Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police… Plus »

Depuis la mort de son époux et de ses enfants, cette doyenne de Poste-de-Flacq nous confie qu'elle ne dépend que sur elle-même. Et survit grâce à la pension que lui donne le gouvernement. Débrouillarde, l'octogénaire n'a rien à envier aux autres. Si ce n'est que sa solitude. Car cela fait maintenant une dizaine d'années qu'elle vit seule.

«Ou krwar mo kapav resté isi ? Napa kapav resté isi», lâche celle qui loue un terrain avec un de ses voisins, sur lequel elle a construit sa maisonnette. Celle-ci comprend trois pièces, dont une chambre et une cuisine. Pour faire ses besoins, Reshmi doit sortir de chez elle et se rendre dans une petite cahutte en tôle qui lui sert de salle de bains et de toilettes. Ayant grandi dans le village, elle ne souhaite pas quitter Poste-de-Flacq. Mais veut habiter dans une maison plus confortable.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.