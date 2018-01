Ile Maurice: Série de braquage à travers l'île - Dix personnes arrêtées

Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police… Plus »

Parmi les suspects, deux sont passés aux aveux. L'équipe Rotweiler de la police, la Field Intelligence Office de la Northern et de l'Eastern Division ont arrêté Jairaz Anthony Aujayeb, âgé de 39 ans, lors d'une opération jeudi 25 janvier. Cet habitant de Belle Mare est connu des services de police. Il a été soumis à un interrogatoire serré et a avoué sa participation dans le cambriolage de Steven Hills à Chemin Grenier et Indian Oil à la Vigie durant la même soirée mercredi 24 janvier.

