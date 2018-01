Ile Maurice: Mauritius Commercial Bank - une vidéo sur la Débit Card crée la polémique

Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police… Plus »

Sollicitée à ce sujet, la MCB précise que la carte peut bien être lue par une application ou un Card Reader. La liste des transactions pourrait même être accédée. Mais seules les cartes émises à partir d'avril 2017 étaient concernées. Cependant, ce problème a été réglé depuis. Toutes les transactions et les retraits bancaires ne sont pas sauvegardés et n'apparaissent pas, assure-t-on. De plus, dit-on, aucun reader ne peut être utilisé pour écrire ou modifier des données.

C'est, du moins, ce qu'affirme un internaute, car ces Debit Cards sont dotées de la puce Near Field Communication (NFC), qui permet d'ailleurs de payer via le Touch & Pay. Pour le prouver, il a fait une vidéo où il en fait la démonstration. Celle-ci fait le buzz sur Facebook.

