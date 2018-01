Sénégal: Lutte - Victorieux par décision médicale, Modou Lo coule Lac de Guiers 2

Quant Lac de Guiers 2, il a, selon nombre d'analyse, paye encore son style très défensif et attentiste qui lui a fait paraître hésitant et parfois timoré dans ses initiatives.

Averti une seconde fois, Lac de Guiers 2 ronge son frein, au retour dans l'enceinte. Ce qui ne l'empechera pas de sortir une fulgurante attaque en saisissant le pied gauche de son adversaire et enchaîne aussitôt par une action. Mais le Roc des Parcelles assainies enraye la prise et déclenche une bagarre qui s'est avéré fatal au puncheur du Walo.

Avec une bonne garde et une stratégie d'attaque dans un combat rapproché, Lac de Guiers ne laisse en effet aucune marge de manœuvre à son adversaire lors de premiers balancements de bras interrompu par un avertissement verbal adressé par l'arbitre aux deux luttteurs. Il en fallait certainement plus pour ébranler son vis-à-vis.

Mais qui a paru aussi, aux yeux des férus de lutte, sans éclats surtout pour un choc qui a révêtu des allures de clarification, après le match nul qui a sanctionné leur première confrontation en en 2011. Lac de Guiers 2 était pourtant apparu serein, plus motivé et plus en confiance aussi bien durant sa chorégraphie et son échauffement.

