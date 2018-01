Sénégal: Sédhiou - Le cartel des syndicats annonce 72h de grève et une marche nationale

A propos de 2018 décrétée année sociale par le président de la République, Abdoulaye Diallo fait observer: «que l'année 2018 soit décrétée comme année sociale, c'est tant mieux. Pourvu seulement que cela soit effectif et qu'on le sente au niveau des salaires et des bourses».

Et, pour cela, il doit être démis de ses fonctions. Ce que Seydou Guèye a dit, c'est très clair à savoir que 12 milliards de F CFA seront ajoutés au budget 2019 pour pouvoir payer les indemnités de logement, estimées à une augmentation de 10% du montant actuel car présentement nous percevons 60.000 F CFA et les 10% correspondent à 6.000 F CFA. Alors quelqu'un d'autre ne peut pas se retourner pour dire qu'on va payer entre 10.000 à 12.000F CFA. Qui des deux dit la vérité».

Il s'agit, selon Abdoulaye Diallo, secrétaire général de la section/Sédhiou du SELS et porte-parole du jour, d'«une grève totale les mardi 30 et mercredi 31 janvier ainsi que le jeudi 1er février 2018. Le 8 février, il est prévu une marche au niveau national et au niveau local. Ici, nous allons nous organiser pour une marche le même jour».

Les différents syndicats de l'enseignement de la région de Sédhiou vont mettre à exécution le deuxième plan d'action, à compter de mardi prochain 30 janvier et ce pour trois jours. Le 8 février, une marche sera organisée conformément aux directive du niveau central, c'est du moins ce qu'a fait savoir, hier dimanche, Abdoulaye Diallo le secrétaire général/section Sédhiou du Syndicat libre des enseignants du Sénégal (SELS) et porte-parole du cartel.

