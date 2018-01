Madagascar: Port de Toamasina - Une paralysie menace le pays

301 personnes ont perdu la vie pour cause de paludisme en 2017. Ce chiffre reflète pourtant une baisse en termes… Plus »

Contacté sur le sujet, le concessionnaire du terminal avance comme argument la cessation de réception de conteneurs vides et sans plus. Un blocage qui n'a que des effets domino négatifs sur tout le système d'import et d'export du pays. En commençant par les grandes compagnies maritimes, les sociétés de distribution, en passant par les transporteurs, pour finir jusqu'à une répercussion sur le quotidien du citoyen lambda.

Il est évident que des frais de stockage en plus doivent sortir des poches des opérateurs, en plus des frais d'immobilisation réclamés par les transporteurs. Les conteneurs vides restent bloqués sur les camions au lieu d'être stockés gratuitement sur les terre plein des compagnies.

Au ralenti. Vu de l'extérieur, le terminal à conteneurs du port de Toamasina semble tourner à plein régime. De jour comme de nuit, les machines s'activent pour traiter le débarquement et l'embarquement des conteneurs sur les navires. Cependant, la récente décision de MICTSL (Madagascar International Container Service Limited), le concessionnaire gestionnaire du terminal, plus précisément son refus de recevoir des conteneurs vides, laisse entrevoir des soucis au sein de la société par rapport à la gestion même du terminal. « Le traitement d'un seul navire porte-conteneur peut prendre de trois ou à quinze jours, si autrefois c'était réalisé dans un délai de douze heures », déplore un transitaire, contacté au téléphone.

