Les recettes contentieuses ont représenté au total 100 millions 447. 425 francs parmi lesquels 33 millions 876.900 francs représentant les amendes non encore recouvrées du fait de moratoire non échus...

Sur la liste des produits de contrebande, on retiendra que le sucre occupe la première place avec un montant de 25 millions devant l'huile pour 10 millions et la farine pour 3millions 030.000 francs.

En l'occurrence, un carrefour de commerce sous-régional. « La région de Matam est aussi caractérisée par sa situation géopolitique assez particulière avec son voisinage avec le Sahara pour parler des menaces qui existent actuellement et qui nous contraignent à être beaucoup plus vigilants par rapport à la sécurisation des frontières.

Pour le directeur régional des douanes de la zone Nord, « ce sujet qui cadre avec la politique économique et sociale du Sénégal s'inscrit dans l'instauration d'un climat des affaires, favorable et efficient pour une meilleure compétitivité des entreprises afin de susciter des flux additionnels pour un Sénégal émergent ».

