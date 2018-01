Sénégal: Djibril Gningue - «Ceux qui le disent... sont en rupture avec leur propre pôle»

interview

Accusée à tort ou à raison par certains partis de l'opposition d'être de connivence avec le régime du président Macky Sall, la société civile, chargée d'arrondir les angles entre acteurs lors des concertations sur le fichier électoral balaie d'un revers de main lesdites accusations.

Contacté par Sud quotidien, Djibril Gningue, Secrétaire exécutif de la Plateforme des acteurs de la Société civile pour la transparence des élections (Pacte) indique que ce que disent leurs détracteurs n'est «par conforme à la vérité» et que ce sont « ceux-là même qui sont en rupture avec leur propre pôle » au point de quitter les concertations.

Non sans manquer de signaler que certains pré-requis à réaliser pour des concertations crédibles sincères et inclusives ne sont pas encore réglés.

Vous (société civile) avez entamé une médiation auprès des acteurs aux concertations autour du processus électoral pour les ramener à rejoindre la table de négociation après la suspension décrétée par l'opposition pour se démarquer du système de parrainage proposé par la majorité. Pouvez-vous nous faire l'économie de ce travail ?

La suspension des travaux qui a eu lieu du 26 décembre 2017 au 16 janvier 2018 n'était pas le fait de l'opposition mais elle a plutôt été décidée par le président du cadre de concertation sur le processus électoral, Monsieur Seydou Nourou Bâ, à la suite, il est vrai, des divergences voire des désaccords enregistrés sur les questions en débats après deux séances et plusieurs tours de table.

Selon le président du cadre qui en a décidé ainsi, cette pause a été opérée en vue de permettre aux pôles de mettre à profit cette période pour réfléchir et procéder au besoin à des consultations au sein et entre les pôles afin de faciliter la réalisation des consensus recherchées.

En ce qui concerne maintenant la médiation de la société civile, il faut savoir qu'elle résulte du mandat qu'elle a sollicité et obtenu des parties à la concertation à la suite de l'initiative du président du cadre de concertation qui, au vu des désaccords persistants après la reprise des travaux, a demandé à la société civile de se prononcer sur la situation.

C'est ainsi qu'à la faveur d'une nouvelle suspension des travaux de 72 heures à la demande de la société civile, nous avons démarré une médiation entre les différents pôles politiques en observant une démarche en trois temps.

A cet égard, nous avons d'abord rencontré le ministre de l'Intérieur, les pôles de la majorité, de l'opposition et des non-alignés aux fins de recueillir dans un premier temps leurs motivations ainsi que leurs préoccupations et d'explorer avec eux des pistes de solution.

Nous leur avons ensuite fait une proposition préliminaire dans un second temps en vue d'enregistrer leurs observations et remarques afin de leur faire une proposition définitive qui prendrait en charge leurs désidératas dans le souci d'arriver à des consensus acceptables par toutes les parties sur les questions en discussion et objet des divergences. A ce stade, nous attendons encore la réaction des pôles.

Une partie des acteurs de ce dialogue, notamment l'opposition, vous accuse aujourd'hui d'être de connivence avec le pouvoir sur la question du système de parrainage. Que répondez-vous ?

Ceux qui le disent sont ceux-là même qui sont en rupture avec leur propre pôle et qui ont d'ailleurs fini par quitter les concertations aussi bien au niveau de l'opposition que des non-alignés. Il s'agit de 4 à 5 partis politiques. De plus, ce qu'ils disent n'est pas conforme à la vérité.

En vérité, au delà des appréciations individuelles, les pôles ont convenu de différer le débat sur le parrainage au point 8 en le couplant avec le point sur la rationalisation des partis politiques. Ce qui leur donne le temps de dégager un point de vue de groupe plus élaboré.

Aujourd'hui, que préconisez-vous pour dépasser ce blocage surtout si on sait que l'opposition dite significative campe toujours sur sa position de refus de participer à ces rencontres ?

En raison des graves dysfonctionnements et défaillances qui ont empêché beaucoup de citoyens de voter aux élections législatives et de surcroît accentué le climat de suspicion et de méfiance de certains acteurs vis-à-vis de l'administration et des organismes de supervision d'une part et du refus d'une partie non moins importante des acteurs politiques de participer aux concertations d'autre part, ce qui annihile tout espoir d'arriver à un consensus national, nous préconisions déjà dans une déclaration conjointe de la société civile regroupée autour du COSCE et de la PACTE en date du 27 novembre 2016, la mise en œuvre d'un certain nombre de pré-requis à réaliser pour des concertations crédibles sincères et inclusives.

Ils sont trait à l'instauration d'un climat favorable à un dialogue constructif, sincère et inclusif, la définition des règles de la concertation et son ordre du jour acceptés par toutes les parties, l'engagement des parties à respecter les règles consensuelles retenues sans aucune modification, la mise en place d'un cadre propice, doté de moyens d'investigations adéquats et présidé par une personnalité neutre, l'engagement du Gouvernement à appliquer les conclusions et recommandations issues des concertations.

A notre avis, ces préalables sont toujours actuels. A ce jour, certaines de ces conditions ne sont toujours pas remplies. Cela explique largement toutes les difficultés à asseoir les consensus nécessaires dans ces concertations. Et c'est pourquoi nous continuons d'adopter une posture d'observateur tout en apportant notre appui et nos conseils pour que les concertations aboutissent à des résultats positifs.