Cameroun: La KRONIK de YEKULKUL - Si Weah est president du Libéria... Alors Eto'o peut.

Son alter ego, Manu Dibango - N'djokè - l'« éléphant » de la world music est de loin une sommité de la virtuosité du saxophone au plan planétaire. On parle de lui au superlatif. Son avis compte dans le monde du Show Biz. Si on ne lui connait pas un passé politique, les longs crayons pensent qu'il a son mot à dire parce que « la musique peut réussir là ou la politique a échoué pendant 35 ans ». Ils croient que comparaison est raison « En 2018 Manu Dibango peut faire comme Youssou N'dour au Sénégal ». A quelle heure ? ... D'ailleurs, qui a dit que le poste est vacant à étoudi ?

Et puis surtout, ces longs crayons pensent que comparaison est raison. Weah est né dans le plus grand bidonville de Monrovia, Eto'o est né dans un bidonville de Douala. Weah suscite beaucoup d'espoir pour les Libériens, idem Eto'o pour les Camerounais. Weah s'est engagé dans la lutte contre la corruption, le sport favori des Camerounais. Une démonstration par l'absurde qui veut dire, si Weah ... Alors, Eto'o peut. Mais qui vous a donc dit que le pichchi avait des ambitions présidentielles ? Les longs crayons aiment taper le ventre des gens. Pour entendre ce qui va sortir ... Pardon allez dire que vous n'avez vu personne.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.