Ile Maurice: Metro Express - Premières déviations à Rose-Hill

Un réaménagement du trafic routier à la gare de Rose-Hill prend forme avec la construction du Metro Express.

Les usagers du transport en commun, toutes catégories confondues, doivent prendre leur mal en patience dès ce matin, lundi 29 janvier. Ils sont concernés par les changements dus aux premières déviations pour des lignes de bus desservies par Rose-Hill Transport Ltd.

Ces lignes sont celles débutant de la place Cardinal Margéot, empruntant le tronçon de Duncan Taylor jusqu'au rondpoint devant le Central Electricity Board (CEB). Sont aussi concernés, les voyageurs qui se rendent dans la capitale. Cependant, un terminus de bus sera réaménagé sur un terrain en face de l'Ébène State Secondary School et à l'arrière du CEB. Un fly-over sera construit au long de la nationale pour entrer à Port-Louis via la rue Deschartes et Decaen.

Il n'y aura plus de voie rapide dans les deux sens. D'ailleurs, des changements sont prévus à l'entrée de Port-Louis Sud, à la hauteur du rond-point de Caudan. Bonjour l'embouteillage ! La fermeture des routes et le plan de déviation ont été cependant élaborés par Larsen and Toubro. Ils ont été approuvés par Metro Express Limited, en collaboration avec la National Transport Authority et le ministère des Infrastructures publiques.