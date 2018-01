Ile Maurice: Suspect nu et enchaîné - «Pa pou tard-tardé ar lanket», dit Maneesh Gobin

Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police… Plus »

Commentant le «strip search» que défendent les policiers et leur syndicat, l'Attorney General explique que cette pratique existe, mais il y a des paramètres stricts à respecter. «Combien de temps prend une fouille corporelle et combien de temps est-ce que le suspect est resté nu ?», se demande-t-il. Ce sera à l'enquête de déterminer si la thèse de «strip search» tient ou pas.

La Human Rights Commission diligentera aussi une enquête et il est possible que le magistrat en demande une aussi, a fait savoir Maneesh Gobin. Il précise qu'il veillera à ce que tout se passe vite. Un premier rapport sur ce qui s'est passé cette nuit-là au poste de police de Curepipe devrait être soumis cette semaine. «Pa pou tard-tardé ar lanket. À la lumière de cela, des sanctions seront prises s'il y a lieu», poursuit-il. D'ailleurs, selon nos informations, l'équipe qui travaillait ce soir-là sera entendue aujourd'hui au CCID, en présence de Devanand Reekoye.

