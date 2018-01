Ile Maurice: Papi Zozo - Zorro pour les zozios et autres animaux

Une cérémonie de prestation de serment pour 184 Trainee Police Constables (TPS) et 23 Trainee Women Police… Plus »

Cette passion pour les animaux, le jeune papi Zozo l'a adoptée depuis qu'il est enfant. Fasciné par les oiseaux, il demande une paire de perruches en guise de cadeau d'anniversaire à ses parents pour ses six ans. «Mais après, j'en voulais encore d'autres. J'en voulais des milliers. Et puis j'ai commencé à économiser l'argent de poche que je recevais pour le collège afin de pouvoir acheter d'autres espèces.» Aujourd'hui, il nourrit une cinquantaine d'oiseaux. Mais aussi de nombreux chiens, des tortues, des canards, des poules ou encore des cochons d'Inde, confie-t-il. Fier comme un paon...

Armé de sa rage, papi Zozo s'est rendu sur place pour alerter les vigiles et leur demander de laisser sortir les chiens. «Bann travayer étranzé sa. Zot inn dir mwa an anglé : 'Les li si zot mor, zot ava mor' !» assure-t-il. C'est alors qu'il a posté les photos sur les réseaux sociaux pour accentuer la pression. Au final, les chiens ont pu trouver un abri.

C'est à travers Facebook que papi Zozo a alerté l'opinion publique et les ONG sur le sort des toutous. «C'est aberrant la façon dont ils ont été traités. D'habitude, ces gardiens sillonnent la cour de l'usine pour traquer d'éventuels voleurs. Voilà comment on les remercie.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.