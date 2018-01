Ile Maurice: Protocole sur les pluies torrentielles - «La vie des gens est plus importante que l'économie d'un pays»

«Les travailleurs du secteur privé devraient être considérés sur un pied d'égalité que ceux du service public». C'est ce qu'a déclaré Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), à l'express, sur le protocole à adopter en cas de pluies torrentielles. La FCSOU tiendra un point de presse en ce sens ce lundi 29 janvier.

Narendranath Gopee estime que «c'est au Premier ministre, Pravind Jugnauth de tout décider sur le protocole à adopter en cas de pluies torrentielles. Cette décision ne devrait pas être laissée entre les mains des hauts fonctionnaires ou aux chefs d'entreprise du privé». D'ajouter que faire rouler l'économie du pays ne devrait pas se faire au détriment des employés.

«Je suis d'accord qu'il faut rouler l'économie du pays et qu'il faudra plus de productivité. Mais cela ne devrait pas se faire au détriment des travailleurs. La vie des gens est plus importante que l'économie d'un pays.»