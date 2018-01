Madagascar: Marc Ravalomanana - « Branchement illicite dans sa résidence d'Andranomanelatra », selon la Jirama

La Jirama a déposé le 3 novembre 2017 une plainte auprès du parquet d'Antsirabe contre Marc Ravalomanana pour « vol d'énergie électrique ».

La société d'Etat se base sur le décret n°2016-1307 du 26 octobre 2016 portant contrôle et répression des pratiques frauduleuses de vol d'énergie électrique qui dispose en son article 3 alinéa 3.5 que : « Toute distribution d'énergie électrique par un client à des tiers ou à des immeubles en dehors des limites soit de la demeure ; soit du domicile du client, ou de l'immeuble lui appartenant sans autorisation écrite de l'exploitant ».

Dispositifs. La Jirama avait de fortes suspicions de vol d'électricité suite à la requête déposée par Marc Ravalomanana pour le rétablissement de la fourniture d'électricité de sa résidence après la suspension des activités de la société AAA. Pour en avoir le cœur net, la Jirama a dépêché des agents - accompagnés d'un huissier - lors de la récente réquisition de l'OMC sur la vérification des scellés le 24 janvier dernier. Quand bien même ils n'auraient pas eu accès à la résidence de l'ancien président, les agents de la Jirama ont décelé à travers les installations de la société AAA les dispositifs qui ont servi à alimenter en électricité ladite résidence.

Conduite souterraine. Selon le rapport de la Jirama qui confirme l'existence de branchement illicite, « l'huissier de justice a dûment constaté l'enfouissement d'un câble venant de la société AAA vers la résidence. Le câble électrique sortant de la cour a été fixé au mur et entre dans un boîtier qui constitue l'arrivée de la source d'alimentation électrique. Sur place, ils ont découvert également un groupe électrogène d'une puissance de 500 KVA. Trois câbles de puissance (visibles de l'extérieur) sortant du groupe électrogène et entrant vers l'usine et branchés sur un disjoncteur triphasé commandant l'alimentation de la conduite souterraine vers le logement ont été mis à jour ».

5,5 milliards Ar. Cela prouve que le groupe électrogène est seulement un groupe de secours qui alimente l'usine et le logement en même temps en cas de coupure d'énergie fournie par la Jirama. Une constatation confirmée par l'officier de sécurité de la société AAA. « Le vol d'électricité constitue un délit passible de peines d'emprisonnement et d'amende », rappelle la société d'Etat pour qui les raccordements illicites sont l'une des causes des difficultés rencontrées par la société d'Etat. Sans parler des factures impayées, comme celles de Tiko qui doit encore la somme de 5,5 milliards d'Ar. à la Jirama qui entend lutter contre tout vol d'électricité. Sans distinction de quelque sorte que ce soit.