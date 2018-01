Madagascar: Piment Café - Rija, Luk et Mahery enchantent !

De la bonne humeur, de la bonne musique, un peu de folie... Tels étaient les mots d'ordre du trio Rija Ramanantoanina, Luk et Mahery et des noctambules qui étaient au Piment Café. Chacun de leur côté, Luk, Mahery et Rija excellent, mais c'est en trio que les gens les apprécient le plus.

Vendredi soir, ces amis de longue date ont donc émerveillé les habitués du cabaret de Behoririka avec leur répertoire de prédilection où se côtoient « kalon'ny fahiny », chansons à texte, des titres plus jazzy sans oublier bien sûr leurs propres compositions. Outre les grands succès de Rija et autres tubes de Johary, les trois compères ont donc revisité ces chansons, autrefois très demandées sur les chaînes nationales mais malheureusement plus d'actualité.

Le trio a même sublimé ces titres de « Raozin'ny paradisa », « Dadagaby » ou encore ceux de « Jeneraly ». Une soirée où d'autres redoutaient l'ennui mais qui, au final, a émerveillé tout le monde. Ce sont même ceux qui éprouvaient de la réticence au début qui y ont plus trouvé leur compte. Bref, une soirée comme les aiment les amateurs de bonne musique, les mélomanes.