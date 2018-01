Madagascar: Eau vive athlèthisme pour tous - Le sacre pour l'école Père Pedro

Quand une école croit en l'éducation par le sport, c'est plus qu'une bonne chose. Et quand le professeur de sport arrive à mener sa bande au titre, là, c'est la victoire. Simple et basique comme dit Orelsan. C'est le cas avec l'école de Père Pedro qui a été champion du relais hier lors de la course Eau Vive Athlétisme pour tous.

L'athlétisme pour tous Eau Vive a été une réussite hier au tour du Lac Anosy. Le cap de 1.000 coureurs a été dépassé et Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération a été la première à s'en réjouir. C'est la première fois que cette course voit la participation d'autant de gens après cinq éditions successives. Les athlètes de l'Ecole Père Pedro Ambohimangakely qui ont couru pour la première fois en relais inter-établissement ont réalisé une première : les deux kilomètres bouclés en 4 mn 26 secondes par Sarah, Nadia, Haingotiana, Natalia, Julien, Alicia, Patrick, Ferdinand et compagnie.

Coachés Solofo Rakotoarimanana, professeur d'Education physique et sportive, ils seront sûrement une source de motivation pour d'autres écoles lors de la prochaine édition. La seconde place est allée au Lycée Mirva en 4 mn 32 et la 3e place au lycée technique commercial d'Ampefiloha en 4 mn 36. Dix écoles ont participé au relais contre quatre écoles l'année dernière. Côté participations, le trophée de la meilleure école est allé au Lycée Rabearivelo d'Analakely qui a fait courir 173 lycéens ! Le trophée de meilleure société a été décerné à l'OTIV avec 51 coureurs.

Ouverture de saison réussie donc hier et va pour la suite du programme dont le plus proche rendez-vous est le sommet national du cross-country de ce 17 février dans la ligue d'Itasy.