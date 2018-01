Madagascar: Filière cacao - Vers une feuille de route opérationnelle

« Pour une filière cacao durable à Madagascar ». Tel est le thème du séminaire sur le cacao qui se déroulera au Carlton à partir de demain.

Organisé par le Conseil National du Cacao, le séminaire verra la présence de Jean Marc Anga, Directeur de l'Organisation Internationale du Cacao. L'événement, entre autres objectifs amenera l'ensemble des acteurs de la filière à réfléchir aux besoins et aux priorités en termes de recherche, d'infrastructures d'organisation et de communication pour rendre la filière durable. Il permettra également de restituer ces réflexions auprès d'instances politiques nationales et internationales, tout en les resituant dans un contexte plus global.

A l'issue de ce séminaire, il serait donc possible de disposer d'une feuille de route aussi opérationnelle que possible pour les différents maillons de la filière que de mettre en valeur la filière, en termes de dynamique et d'image, auprès de la société civile, des instances internationales et des bailleurs de fonds.