Madagascar: « Rap gasy unity » - Un évènement sous le signe de la solidarité !

Quelques- uns des rappeurs ayant répondu présents au « Rap gasy unity », au « Kianjan'ny kanto » Mahamasina samedi dernier.

Près de 800 artistes du milieu hip hop et du rap au rendez-vous lors de la grand-messe au « Kianjan'ny kanto » Mahamasina, samedi dernier. Une première très réussie pour les organisateurs qui ne s'attendaient pas à tant d'affluence et d'engouement.

On disait de ces amoureux et acteurs de la culture hip hop, particulièrement du rap, désunis. Samedi dernier, ils ont prouvé qu'ils sont solidaires et qu'ils sont prêts à se soutenir pour faire avancer leur communauté. Pour preuve, la présence massive d'artistes issus du milieu, à la grand-messe des rappeurs au « Kianjan'ny kanto » Mahamasina. Effectivement, près de 800 personnes ont répondu présents à l'évènement baptisé « Rap gasy unity ». Pendant cette journée exceptionnelle qui leur était dédiée, les artistes se sont ainsi relayés, les premières à la génération actuelle, les puristes comme ceux qui ont choisi des voies plus commerciales et de faire de leur rythme de prédilection, des genres plus actuels comme le trap. Outre les différentes prestations, les participants ont également saisi l'occasion pour partager et échanger leurs points de vue. Selon Tanjona Andriamahaly, responsable de l'évènement, « Rap gasy unity » est une grande réussite. « On ne s'attendait pas à ce que l'évènement réunisse autant de monde. Bien sûr, nous avons convié tous les acteurs du milieu, les rappeurs comme les Mc mais vu les divergences d'opinion et les relations parfois compliquées entre les différentes générations, on était dans le doute mais au final, ce fut un grand moment de communion et de partage. On espère que ça va continuer dans ce sens et que les rappeurs feront toujours montre de tolérance et de solidarité ».