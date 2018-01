Madagascar: Travail au Koweït - Deux jeunes femmes et deux passeurs arrêtés

301 personnes ont perdu la vie pour cause de paludisme en 2017. Ce chiffre reflète pourtant une baisse en termes… Plus »

Le suspect d'Andohanimandroseza a avoué qu'il touche 2.400.000 ariary pour l'expédition d'une femme. Il perçoit cette somme parce qu'il se charge du recrutement des candidates, de leur hébergement à Antananarivo, de la préparation des paperasses pour l'obtention des passeports et enfin de leur expédition comme une marchandise. Cette histoire corroborerait la décision prise par la Police nationale de mettre en place le Service de Justification des voyages au sein de la Direction de contrôle des frontières et des migrations.

Après enquête de la police, le suspect a dénoncé une femme et un homme à Ambohitrimanjaka. La perquisition des lieux a permis de saisir 31 passeports, quelques certificats de moralité, des copies d'acte de naissance, des certificats médicaux et tant d'autres documents. Pourtant, ce sont tous des faux. Ainsi les deux complices ont été arrêtés. Mais l'enquête a révélé que la femme du suspect d'Ambohitrimanjaka est également impliquée dans l'affaire, voire le cerveau. C'est pourquoi la police s'attelle à sa traque. Toujours selon les informations, ces trafiquants d'êtres humains s'enrichissent dans cette affaire.

