Sénégal: Cérémonie de l'excellence - La ville de Pikine prime les meilleurs élèves du département

Des ordinateurs, des tablettes ainsi que des enveloppes variant entre cent mille et deux cent cinquante mille ont été remises aux élèves récompensés devant une assistance nombreuse et en présence de personnalités de tous bords. De la même manière, les meilleurs enseignants du département ont été primés. Ils ont reçu des récompenses de la même nature que celles qui ont été remises aux élèves.

Ce sont les meilleurs élèves des classes de Seconde, de Première et de Terminale de même que ceux qui se sont distingués au concours général et au baccalauréat qui ont eu l'insigne honneur de recevoir une distinction du conseil municipal de la ville de Pikine.

Pour inciter les enfants de Pikine à tendre vers la perfection, mais aussi les étudiants, les enseignants et même les établissements scolaires, le maire de ville de Pikine a pris l'initiative d'organiser une cérémonie de l'excellence à travers laquelle les efforts des enfants qui ont réalisé de bonnes performances scolaires de même que les autres acteurs locaux de l'éducation vont être mis en relief et récompensés. L'initiative a concerné aussi bien les élèves de l'école francophone que celle arabophone du public comme du privé.

