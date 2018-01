Madagascar: Présidentielle - Candidat unique pour l'ARMADA

301 personnes ont perdu la vie pour cause de paludisme en 2017. Ce chiffre reflète pourtant une baisse en termes… Plus »

Ce groupement politique prévoit en effet de présenter un candidat unique. Un accord dans ce sens aurait déjà été trouvé entre le MAPAR, le MMM, le Liaraike, le Parti Vert, le Hiaraka Isika et le AVANA. Certainement, l'ancien président de la Transition, Andry Rajoelina qui a présenté à Paris vendredi soir son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » sera le porte-fanion de l'ARMADA pour la course à la Magistrature suprême.

Une occasion pour le président national du MMM, Hajo Andrianainarivelo de faire le bilan des quatre années de pouvoir de Hery Rajaonarimampianina. « Un bilan négatif, engendré par la mauvaise gouvernance, la corruption et le non-respect de la Constitution et des textes de loi en vigueur ». Il a cité comme exemple le refus du régime de se conformer à la Loi fondamentale, à propos notamment de la disposition relative à la mise en place de la Haute Cour de Justice, un an après l'investiture du président. « Quid également de la place du 7e vice-président réservée pour l'opposition au Bureau permanent de l'Assemblée nationale » ? Faut-il rappeler que le MMM s'est déclaré opposition officielle au régime HVM depuis novembre 2016.

