Madagascar: Vie universitaire - Scission au sein du Seces

Satisfaits. Le Dr Dimby Ralambomanana, président national du SECES, a remercié l'État et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour avoir versé toutes les indemnités prévues dans les décrets 2009-1214/1215/1216. Les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants ont commencé à toucher leurs indemnités de résidence et de logement. Il resterait à régler l'indemnité des retraités, mais aussi la détermination de l'obligation de service des retraités. Le SECES réclame, en outre, la régularisation des domaines universitaires.

C'est la deuxième fois en 46 ans d'existence qu'un malaise a eu lieu au sein du SECES. «Un nouveau syndicat a failli voir le jour lors du premier malaise », rappelle le professeur Panja Ramanoelina, président de l'Université d'Antananarivo. Cette fois, la section Antananarivo lance un avertissement. « Nous ne sommes pas responsables du bousillage du syndicat par des politiciens », assène Sammy Grégoire Ravelonirina. D'autres craignent que cette tension n'engendre la division des enseignants-chercheurs et chercheurs- enseignants, et la création d'un autre syndicat.

Le syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants (SECES) section Antananarivo persiste et signe. Il s'écarte du bureau national.

