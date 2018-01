Madagascar: Transport - Meilleure accessibilité des personnes vulnérables

301 personnes ont perdu la vie pour cause de paludisme en 2017. Ce chiffre reflète pourtant une baisse en termes… Plus »

L'union des coopératives de transport urbain (UCTU) prévoit d'installer un escalier dans quelques bus, pour aider ces personnes à monter dans leur véhicule et pour éviter qu'elles se blessent. « C'est le fruit de notre collaboration avec l'Organisation non gouvernementale (ONG) Làlana, dans le cadre du projet Lamina (Lalanjotra miaty ny namana)», explique Jean Louis Emile Rakotonirina, vice-président de l'UCTU, jeudi, dans le cadre de la clôture du projet Lamina, financé par l'Union Européenne, au motel Anosy.

