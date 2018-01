Sénégal: Coopération luxembourgeoise - Un important lot de matériel de travail aux maîtres artisans de Fatick

Le gouverneur Souleymane Cissé a, de ce fait, magnifié l'exemplarité de la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg à travers le projet Sen/028 axé sur la promotion de l'artisanat local et qui est en phase terminale à la fin de cette année 2018. La pérennisation devrait être alors assurée par les bénéficiaires de ce matériel.

Un tournant décisif donc, fait-il noter, « dans la grappe adéquation entre l'éducation, la formation professionnelle technique et l'emploi. Une belle manière de résorber le fort taux de chômage à travers l'employabilité et l'auto-emploi. D'où l'intérêt de valoriser les acquis de l'expérience de l'apprentissage traditionnel ».

« Avec ce matériel, nous allons poursuivre de manière plus professionnelle le travail pour lequel il est destiné et pour lequel nous avons toujours œuvré.

Il a ainsi tenu, lors de la cérémonie de remise du matériel présidée par le gouverneur Souleymane Cissé, à remercier les généreux donateurs de ce matériel distribué à des maîtres artisans ayant une expérience avérée dans la mécanique auto, la menuiserie métallique et de bois, la maçonnerie et la couture.

Des maîtres artisans de la région de Fatick ont reçu, avant-hier, un important lot de matériel de travail destiné à l'initiation et au renforcement des capacités des jeunes apprentis. Les domaines concernés sont la mécanique automobile, la menuiserie métallique et bois, la maçonnerie et la couture.

