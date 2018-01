Frère de l'ancien directeur de la Télévision nationale, Cheikhou Oumar Seck et actuel directeur du Comité permanent pour l'information des affaires culturelles de l'Organisation de la conférence islamique (Comiac), Ousmane Seck est revenu pour diriger la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) avant de retourner dans le monde des finances. Musulman, ce haut fonctionnaire maîtrisait parfaitement le Coran. A sa famille, la rédaction du Soleil présente ses vives condoléances.

Poste qu'il quitta une année après l'accession de Abdou Diouf à la magistrature suprême. Une période qui avait coïncidé avec l'affaire des imputations budgétaires et le scandale au sein de la Douane avec le bateau grec où plusieurs personnalités et hommes d'affaires furent impliqués. Après le gouvernement, il atterrit à la Banque islamique de développement (Bid) à Jeddah où il occupa le poste de vice-président.

