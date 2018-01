La brigade de gendarmerie de Kolda et le sous-préfet de Saré Bidji se sont également rendus sur le lieu pour consoler les populations et procéder au constat.

Les flammes se sont ensuite propagées dans deux autres maisons. Il y avait beaucoup de bagages dont des vêtements, des ustensiles de cuisine, de l'argent dans l'une des cases et des chèvres dans la case voisine. On a tout perdu dans l'incendie », a déclaré Amadou Baldé, chef du village de Saré Wouddou.

Le sinistre s'est déclaré dans une cuisine construite en bambou et couverte de paille avant de se propager sur toutes les cases sous le regard impuissant des habitants. « Il y avait une femme qui préparait le petit déjeuner, elle est sortie pour chercher de l'eau et, avant son retour, elle a trouvé que la cuisine a pris feu.

