Sénégal: Budget de l'Etat - 744 milliards de FCfa attendus des douanes

« Un environnement sûr nécessite certes un ensemble de techniques nouvelles mais également un partenariat public-privé fort pour faire face à des menaces nouvelles telles que le terrorisme, l'envoi de marchandises illicites, l'importation de produits enfreignant les droits de propriétés intellectuelles ainsi que toutes les formes de fraudes commerciales », a soutenu Birima Mangara devant un parterre de personnalités de l'administration des Douanes, de membres du commandement territorial et de chefs d'entreprises à l'instar du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Serigne Mboup qui a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle, a mis en évidence la multi-sécularité et l'universalité de l'institution douanière et des chambres consulaires.

