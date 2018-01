Afrique: Le Nigeria retrouve le Soudan en demi-finale

Lorsqu'on joue bien, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Le Nigéria n'a pas baissé les bras. Il nous a dominé durant les dernières minutes et on a concédé l'égalisation. Ce CHAN nous a permis d'apprendre. Le Nigéria est une grande équipe »

En début de rencontre, nous avons raté quelques occasions. Si on avait marqué en premier, je pense que la physionomie de la rencontre aurait complètement changé. On va maintenant préparer la demi-finale ».

Le Nigéria presse pour égaliser. De l'autre côté, l'Angola opère par des contre-attaques et va rater le break à trois reprises 70', 73' et enfin à la 83'.

L'Angola va ouvrir le score à la 55'. Le dégagement du défenseur Timothy Danladi ricoche sur Vladimir Antonio Felix. Le ballon lobe Ezenwa et finit sa course au fond des filets. Un but qui change carrément le cours de la rencontre.

