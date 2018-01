Tunisie: Ali Benaceur - «En droit d'attendre le respect et l'exemplarité»

Il faut donc relayer des messages de respect, d'exemplarité qu'on est en droit d'attendre, car cela rejaillit sur le microcosme sportif.

Les dirigeants des clubs doivent prôner une politique volontariste en ce sens. Ils doivent mieux encadrer et même éduquer leurs talents. Pour cela, il faudrait qu'ils le souhaitent tout d'abord !

Œuvrer en ce sens. Nous en avons la possibilité. Il faut juste le vouloir. Je pense que la discipline sur le terrain est indissociable de la pratique du football. J'ai mon point de vue sur le sujet. Je ne m'en suis pas caché depuis un certain nombre d'années, parce que le sujet me tient à cœur.

Vous savez, avec l'avènement futur de l'arbitrage vidéo, il n'y aura plus de marge d'erreur. On va autoriser la goal-line technology avec une approche humaine cependant.

À partir du moment où il y a plus d'une piste de réflexion, les contestations vont diminuer, même si la vidéo ne remplacera pas à terme l'expertise de l'arbitre mais juste la compléter dans un cadre bien défini.

Pourquoi ? Parce qu'une image télé peut montrer un contact de la main avec le ballon par exemple. Mais entre le constater et affirmer qu'il est intentionnel, il y a une marge ! Il faut comprendre que la décision est cruciale. C'est impactant sur le résultat mais les joueurs doivent s'y conformer ».

«Nul n'est infaillible...»

«Pour revenir au sujet qui nous concerne, un joueur doit comprendre une bonne fois pour toutes que son «cinéma» n'impactera pas le résultat d'un match.

Tout au plus, il peut simuler, prendre une posture agressive envers l'arbitre sans que cela ne change la donne. Certes, il arrive que le destin d'une rencontre bascule suite à cela.

Mais ça reste exceptionnel. Du moins, ça doit le rester. Un joueur aussi sanguin soit-il doit comprendre que l'arbitre n'est pas là pour favoriser ou se faire intimider pour pencher vers telle ou telle équipe. On n'est pas là aussi pour faire le spectacle mais pour officier équitablement.

En tout cas, on nous demande d'être le plus efficace possible.

On dit systématiquement que le bon arbitre, c'est celui qu'on ne voit pas, mais par moments, vous êtes obligé de vous montrer car il y a des décisions importantes à prendre.

Bref, parfois, un arbitre a tout à gagner quand il a la possibilité de montrer qu'à aucun moment il ne doute, et que l'erreur qu'il est susceptible de commettre sera facilement pardonnée parce qu'il a du charisme, c'est quelque chose de très important !

Avoir une personnalité, du charisme et finalement pouvoir se tromper sans qu'on vous en veuille, c'est assez fort en effet. Je pense que le travers, le piège, serait de tomber dans la séduction ! Vous savez, si vous n'avez pas la compétence, à aucun moment les instances dirigeantes ne vous donneront la responsabilité d'arbitrer un choc.

Mais après, le fait d'avoir une gueule ou une prestance particulière entretient forcément l'intérêt pour l'individu ! Moi, je pense m'être construit autour de l'idée forte du respect. Les gens savent que, quand je les arbitre, cette notion sera là: je demande le respect et en contrepartie ils auront le mien !

Du côté du monde de l'arbitrage, il y a obligation de résultat, c'est-à-dire de contrôler un match du début à la fin en étant le plus équitable, le plus juste possible. Tout en sachant que le zéro défaut, chez nous, n'existe pas. Un arbitre prend des centaines de décisions par match.

Évidemment, on trouvera toujours une touche donnée aux uns qui était pour les autres, ou une faute presque insignifiante que l'on n'aurait pas dû siffler. Mais sur les temps forts, nous avons une obligation de résultat !