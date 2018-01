Tunisie: L'ASM se rebiffe !

Avec six points d'avance sur le quatrième, Gafsa a quasiment composté son ticket pour la phase des play-offs. Le onze de Gafsa a ainsi disposé du C. Sportif de Korba grâce à un but de Abderraouf Harzalli. Dans le même temps, le Sfax Railways Sports est tombé à Hammam-Sousse.

L'ESHS a vaincu et convaincu. Ahmed Tangour et Ahmed Taïeb ont été les bourreaux du SRS. Toujours volet groupe A, l'ASM se replace et retrouve le podium suite à son festival offensif face à la Stir Sportive de Zarzouna.

Les banlieusards ont mangé du lion. Youssef Mouihbi, Riadh Htiouech, Najeh Hamadi et Hichem Jebali ont permis à l'ASM de surclasser la Stir qui a signé un but à la demi-heure de jeu par Ahmed Farhat.

Kasserine, trois classes au-dessus !

Du côté de Kerkennah, les insulaires ont été piégés par l'US Tataouine. Mohamed Ali Abdessalem a matérialisé l'ascendant de l'UST. Enfin, l'A. Sportif Kasserine a disposé de l'Ariana 3-1.

Nidhal Dalhoumi a signé un doublé. Saber Trabelsi a enfoncé le clou, avant que Chiheb Salhi ne réduise le score pour les Arianais.

Dans le groupe B, le SAMB est tombé à Ben Arous, alors que le CS Chebba est venu à bout de Jendouba Sport. Aussi, l'Olympique de Sidi Bouzid a formulé une évocation avant le coup d'envoi de son match face à l'AS Djerba.

L'OB renaît de ses cendres !

A noter que la grosse désillusion de la journée est venue de Hammam-Lif où les Verts ont déchanté face à l'AS Soliman. Walid Dhahri a ouvert la marque pour Soliman.

Othman Saidi a égalisé pour le CSHL. Mais Khamis Akrout a permis aux siens de prendre l'avantage à la 50' de jeu. Toujours volet buteurs de cette ronde, le sociétaire de l'ASD, Mahmoud Bouabdallah a marqué face à l'OSB.

Mohamed Saghraoui a marqué contre son camp lors du match CS Chebba-Jendouba Sport. Et, Noureddine Chortani a permis au SCBA de venir à bout du SAMB.

Enfin, et on laisse là le meilleur pour la fin: en dépit du retrait de points infligés par la Fifa, l'interdiction de recruter et les amendes dont il s'est acquitté, l'Olympique de Béja renaît de ses cendres.

Les Cigognes ont encore gagné, battant les «3S» dans leur fief de Béja. Le Stade Sportif Sfaxien a ouvert la marque par Mohamed Amine Falfoul. Mais l'OB a par la suite forcé son destin grâce à