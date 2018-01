Tunisie: La chasse aux sorcières

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

Mais c'est bien tous ces facteurs qui conduisent à l'incompréhension la plus importante : le changement régulier de la règle et la difficulté intellectuelle à comprendre que l'arbitrage est soumis à l'interprétation continuelle.

La compréhension est alors non seulement malaisée mais parfois totalement impossible. Il faut comprendre que l'application de la règle peut alors se faire contre l'esprit même du jeu et s'avère problématique dans la compréhension.

Au cours de la dernière décennie, deux phénomènes puissants on dû s'affronter : d'un côté la nécessaire pédagogie pesant sur le corps arbitral (le sentiment de justice ne naît que de la compréhension de la faute), et de l'autre la perpétuelle complexification ou modification de la règle.

L'impunité des joueurs devant soi-disant une décision injuste d'un élément exogène est une aberration ! Bien plus que le traitement réservé à l'arbitre, bien plus que la triste mais implacable généralisation des comportements éloignés du sacro-saint «fair-play», c'est avant tout le sentiment d'incompréhension et plus encore l'éloignement progressif entre les joueurs et l'arbitre qui frappent.

Le joueur n'est pas un affranchi sur le rectangle vert et l'arbitre n'est pas un élément extérieur et imprévisible.

Ce faisant, et forcément, nous nous inscrivons en faux par rapport à la thèse de l'arbitre maison, de l'asservissement et du sifflet tendancieux.

