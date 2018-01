Tunisie: ESZ et ASG - La peur au ventre

Le premier, outre sa préparation physique et technico-tactique pour chaque match, doit accomplir un travail… Plus »

Le coup franc de Chihab Jebali sollicite le keeper et capitaine visiteur, Ali Ayari, qui se déploie à fond et se blesse (65'). Puis, danger sur la cage d'Aymen Jaballah qui s'illustre à la 73' pour renvoyer le raid de Seif Jerbi. Sans doute l'opportunité la plus marquante.

Dans les rangs des Sang et Or, qui viennent de signer leur première victoire de la saison, en déplacement contre le CA Bizertin, Ridha Jeddi ne peut pas compter sur les services de Malek Bhar ni de Chaker Regaï.

Et cela se répercute immanquablement sur la qualité du football produit. Peu d'émotions, pas de buts, ou de réelles occasions. Les deux formations privilégient la prudence et la défensive.

