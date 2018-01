Tunisie: Les Clubistes ont eu chaud !

Il est de ces matches où il suffit d'un petit relâchement et de quelques détails pour que le match change de physionomie. ST-CA en était hier un. Le CA a mérité de gagner mais que c'était douloureux sur les dernières 20' quand Ayadi (en progression continue) et ses équipiers ont cédé au relâchement et ont pensé qu'à 2-0, le match était terminé.

Pendnat 70', ce fut un match monotone avec un CA qui quadrillait mieux le terrain devant un ST qui a pris des couleurs à la pause pour tenter de rattraper son retard de 2-0. La bonne application des Clubistes et les gâchis techniques des joueurs stadistes ont trompé tout le monde.

A partir de la 70', et après la sortie de Dhaouadi et puis celle de Belaïd (deux changements qui ont privé le CA de la touche expérience), le Stade reprend la confiance, pose mieux la balle et profite du relâchement clubiste pour changer la donne.

Il réduit la marque par Fouzaï (75'), qui profite bien d'un centre en retrait de Akremi, libre de tout contrôle sur le côté de Agrebi (encore une incapacité à tenir son rôle !) et marque.

On a alors changé de scénario avec un Stade qui pousse, et un CA qui recule pour essayer de contrer. Khelifa rate à la 78' le KO quand il se présente seul face à Amdouni. Ce dernier dévie en corner.

Les Stadistes qui, pour la première fois dans ce match, gagnent les duels à l'entrejeu et ratent la balle du match à la 91'. Ben Ali, qui n'a aucune pressing sur lui, centre, Charfi, toujours maldroit dans ses sorties (excès de poids flagrant !), donne la balle à Fouzaï qui tire, et c'est Tka qui sauve de la tête sur la ligne son équipe du 2-2.

C'était très chaud vers la fin, et le CA a joué avec le feu après avoir dominé et mieux géré le rythme. Saber Khelifa a été l'homme des deux buts «rouge et blanc» avec beaucoup de métier et de sens des buts.

Il profite bien d'un ballon qui tombe de la transversale, après un boulet de canon de Ayadi pour ouvrir la marque, puis double la marque après une erreur d'appréciation de Boulaâbi pour piquer une balle dans les filets de Amdouni.

Corrections

Marchand n'a pas voulu faire jouer Oudhrefi ou Zemzemi plus frais et a préféré les cartes Dhaouadi (blessé) et surtout Belaïd qui a craqué en seconde mi-temps.

Vers la fin, un Belaïd incorporé pour tenir la balle aurait été plus utile. Tka, Khelifa et Ayadi ont joué un grand match pour ramener une précieuse victoire qui confirme le renouveau de l'équipe malgré l'effectif limité.

Le CA aurait pu perdre deux points quand il a mal géré la fin du match. Pour le ST, Nabil Kouki, le nouvel entraîneur, a beaucoup de corrections à apporter comme ce 3-5-2 qui tourne en un 5-3-2 et qui n'a pas permis aux Stadistes de revenir.

C'est une crise de résultats pour les Stadistes qui doivent se remettre vite, sinon ils vont se retrouver au bas du classement. Autant le moral est retapé au CA, autant il est touché au ST.