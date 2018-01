Afrique: 30è Sommet de l'UA - SM le Roi souligne l'engagement continu du Maroc en faveur des causes nobles de l'Afrique

Addis — Le Maroc « continuera à faire siennes les causes nobles » de l'Afrique et « œuvrera inlassablement pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement du continent », a affirmé SM le Roi Mohammed VI dans un Message adressé au 30è sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA).

"Il y a un an, le Royaume du Maroc a retrouvé sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle africaine. Depuis, il se réjouit d'avoir contribué, aux actions menées, aux projets initiés et aux réunions tenues, sous l'égide de Notre organisation", a indiqué le Souverain dans ce Message dont lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, Saad Eddine El Othmani, affirmant que le Royaume "continuera à faire siennes les causes nobles du continent et œuvrera inlassablement pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement du continent".

Le Souverain a saisi la tenue de ce Sommet pour saluer l'engagement panafricain et l'action déterminée du Président Alpha Condé à la tête de l'organisation africaine. « Grâce à sa clairvoyance et à la force de ses convictions", M. Alpha Condé a réussi à "donner une grande visibilité à l'action collective africaine », a souligné Sa Majesté le Roi.

De même, « Nous n'avons aucun doute qu'avec Notre frère le Président Paul Kagamé, nouveau Président en exercice pour 2018, les importants efforts de réforme de Notre organisation seront poursuivis et que la voix de l'Afrique sera portée à l'échelle internationale ».

SM le Roi a tenu, dans ce contexte à assurer le Président Kagamé du "plein soutien du Royaume du Maroc", exprimant, par la même, Ses remerciements à M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'UA « pour ses efforts inlassables en vue d'impulser une nouvelle dynamique au travail de l'Organisation ».