Afrique: Dégradation des forêts - La Banque mondiale approuve un financement de plus de 7,5 milliards Fcfa

Le projet est en phase à la fois avec la politique forestière récemment adoptée par le pays et avec le cadre de partenariat de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire (2016-2019) qui vise à combattre l'extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée.

« La cogestion avec la population et l'association des parties prenantes sont essentielles au succès des initiatives de restauration et de préservation des forêts. Le nouveau projet a été conçu pour produire des résultats sur lesquels le pays pourra s'appuyer à l'avenir », ajoute Pierre Laporte.

En conséquence, la pauvreté monétaire devrait diminuer dans les deux régions concernées, qui affichent un taux de déforestation élevé et qui ont des liens du fait de la migration des producteurs de cacao », explique Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée avec résidence à Abidjan.

Grâce à la reconstitution et à la conservation des parcs et forêts du pays, cette opération contribuera au développement durable à long terme de ses ressources naturelles, ce qui élargira, pour ces communautés, les possibilités de profiter directement des retombées potentielles.

Il améliorera également l'accès de certaines populations à des sources de revenu provenant de la gestion durable des ressources, dans des zones ciblées du sud-ouest et du centre du pays, c'est-à-dire, respectivement, dans l'actuelle et l'ancienne ceintures du cacao.

Cet appui exécuté par l'Aid, qui provient du Fonds climatique d'investissement stratégique (Scf), permettra de soutenir une gestion durable des forêts classées et les capacités de surveillance du parc national de Taï en faisant participer les communautés qui en dépendent et en proposant des mécanismes incitatifs qui génèreront d'autres formes de revenu, ce qui réduira l'impact humain sur les zones protégées.

Le groupe de la Banque mondiale, à travers son guichet Association internationale de développement (Aid), un financement d'unmontant total de plus de 7,5 milliards Fcfa (15 millions de dollars) afin d'aider le gouvernement ivoirien à enrayer le déboisement et la dégradation des forêts.

