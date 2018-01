Afrique de l'Ouest: Premier forum régional sur "l'infrastructure qualité" mardi

A ce "rendez-vous majeur" des acteurs de la qualité, des débats seront organisés autour des thématiques portant sur le développement et la mise en œuvre des politiques qualité, le financement de l'infrastructure de la qualité, les enjeux et défis majeurs des principales composantes de l'infrastructure de la qualité, la promotion de la qualité entre autres.

Il y aura aussi des participants venus de la Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie, d'institutions régionales et internationales de la qualité, de partenaires techniques et financiers et d'organisations de la société civile nationale, régionale et internationale.

Dénommé ECOQUAF, ce forum prévu au King Fahd Palace (KFP), se poursuivra jusqu'au 1er février prochain, sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la Petite et Moyenne industrie du Sénégal, précise le communiqué selon lequel environ 300 participants sont attendus à cette rencontre, notamment des représentants des quinze (15) Etats membres de la CEDEAO.

